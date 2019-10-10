https://static.news.ru/photo/1bdaea32-eb4d-11e9-9469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянам, которые находятся сейчас в Японии, необходимо воздержаться от поездок по стране в ближайшие дни. По возможности им следует не выходить на улицу, предупредили соотечественников в посольстве РФ.

Там указали на то, что в период с 12 по 14 октября, как следует из метеосводок, Японский архипелаг подвергнется воздействию тайфуна «Хагибис». Под влиянием стихии могут оказаться центральные районы страны, включая столичный округ Токио.

Рекомендовали бы соотечественникам <...> проявлять максимальную бдительность, воздержаться от поездок и, по возможности, не покидать жилища во время разгула стихии, — сказано в сообщении дипмиссии .

В посольстве также отметили, что власти Японии принимают необходимые меры по подготовке к катаклизму. При этом ведущие транспортные компании объявили о возможности приостановки работы. При канцелярии премьер-министра страны сформирован кризисный штаб, который будет координировать работу ведомств.

Ранее News.ru писал, что из-за тайфуна были отменены две игры Кубка мира по регби, которые должны были пройти 12 октября в Японии.