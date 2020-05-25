Робот-бариста появился в кафе в Южной Корее из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/2c15588a-9e6f-11ea-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В кафе южнокорейского города Тэджон на работу приняли робота-бариста. Он должен помочь с соблюдением социальной дистанции на фоне требований, применяемых в общественных местах из-за пандемии коронавируса.

Республика Корея плавно переходит от правил социального дистанцирования к тому, что правительство называет «дистанцированием в повседневной жизни». Директор по исследованиям фабрики Vision Semicon Ли Тон-бэ считает, что роботы могут помочь людям в соблюдении дистанции.

По словам одного из изобретателей, система не требует участия человека ни на одном этапе от заказа кофе до его доставки посетителю. Для обеспечения плавного движения робота столы в кафе были расставлены так, что соблюдаются требования дистанцирования, передаёт Reuters.

Робот-бариста может приготовить 60 различных видов кофе. Он может передавать данные на другие устройства и самостоятельно прокладывает наиболее удобные пути перемещений по кафе. Приготовление заказа с шестью напитками занимает лишь семь минут. Единственный человек из числа сотрудников в кафе — кондитер, который также занимается уборкой и пополняет запасы зёрен, молока, воды и других ингредиентов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страх перед болезнью не должен парализовать общество. По его словам, мир находится в состоянии длительной войны, однако причин «замереть от страха» нет, писал NEWS.ru.