Глава Южной Кореи о коронавирусе: мир находится в состоянии долгой войны

https://static.news.ru/photo/d4113756-929a-11ea-8a93-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин Фото: Xinhua/Global Look Press

Пройдёт ещё немало времени до завершения пандемии коронавируса нового типа, однако страх перед болезнью не должен парализовать общество, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

По его словам, сейчас мир находится в состоянии длительной войны, однако причин «замереть от страха» нет.

Если мы не потерпим неудачу с нашей защитой, наши системы предотвращения эпидемий и карантина смогут полностью контролировать распространение вируса и иметь с этим дело, — отметил он.

При этом Мун Чжэ Ин напомнил, что сейчас мировая экономика находится в состоянии, подобном Великой депрессии, и что «ни дна, ни конца и края этому не видно». Однако он подчеркнул, что Южная Корея готова проявить инициативу в глобальной экономике после пандемии. Глава страны уточнил, что государство начнёт работать над сектором инфокоммуникаций, в том числе развёртыванием сетей 5G, биотехнологиями, медициной и образованием.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южной Корее зафиксирован самый масштабный прирост заболевших коронавирусом за сутки с 9 апреля. В стране выявили 34 инфицированных.