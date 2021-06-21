Пятеро ранены при нападении неизвестного с ножом в Японии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:03, 22 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Пять человек ранены в результате нападения мужчины с ножом на острое Кюсю в Японии. Об этом сообщает агентство Киодо.
Инцидент произошёл в городе Фукуока. По данным местной полиции, утром во вторник, 22 июня, мужчина с ножом напал на людей в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката. По предварительным данным, пострадали пять человек. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.
Мотивы нападавшего не установлены. Обстоятельства происшествия выясняются.
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