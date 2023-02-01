Путина и Трампа поставили в пример Кисиде Депутат парламента Японии поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Фумио Кисида

Депутат парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура в ходе дебатов упрекнула премьер-министра страны Фумио Кисиду в том, что он постоянно уходит от ответов на прямые вопросы, прикрываясь высказыванием о необходимости осторожного рассмотрения проблемы. В качестве противоположного примера депутат привела российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа, которые не стесняются высказывать недовольство законопроектами. Трансляция дебатов шла на интернет-канале нижней палаты парламента Японии.

Политика экс-президента США Дональда Трампа или президента Путина для меня неприемлема, но, по крайней мере, то, что они оба прямо говорят, когда они против, — хотя бы только по этому пункту они все-таки лучше вас, премьер-министр Кисида, — сказала Нисимура.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал за месяц с 52% до 36%, что является самым низким показателем с момента вступления Кисиды в должность в октябре 2021 года. Люди критикуют правительство за неэффективную борьбу с распространением COVID-19, а также за связи политика с организацией, которая сыграла важную роль в гибели экс-премьера Синдзо Абэ.