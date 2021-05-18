Путин и Си нажмут ядерную кнопку

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая запустят совместный проект в области ядерной энергетики. Лидеры станут свидетелями закладки фундамента седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской АЭС, контракт на постройку которых принадлежит Росатому. Это крупнейший совместный экономический проект России и Китая. Однако по сравнению с китайскими темпами строительства АЭС, это скорее символическое предприятие. Пекин стремится стать лидером на мировом рынке ядерной энергетики, и совсем скоро может начать перехватывать у России ключевые зарубежные контракты.

Путин и Си примут участие в церемонии закладки фундамента новых энергоблоков по видеосвязи. Контракт на достройку Тяньваньской АЭС был заключён в 2018 году. Он подразумевал постройку двух ядерных реакторов ВВЭР-1200 третьего поколения. Первые энергоблоки китайской АЭС, работающей с 2007 года, также создавалась при помощи российских специалистов.

В Китае на данный момент работают 46 ядерных реакторов, возведённых, главным образом, с использованием российских, канадских и французских технологий. Причём 20 из них были построены в 2016-2020 годах. Несмотря на то, что эта цифра кажется внушительной, доля ядерной энергии в энергобалансе Китая составляет всего 2%. Однако страна планирует к 2016 году увеличить количество АЭС почти в четыре раза, заменив ими загрязняющие окружающую среду угольные электростанции. На данный момент в Китае строятся 11 новых АЭС — больше, чем в какой-либо другой стране. По прогнозам, к 2030 году КНР отнимет у США звание главного производителя ядерной энергии в мире.

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Китайские компании не собираются ограничиваться внутренним рынком. Они уже заручились контрактами в Румынии, Пакистане, Великобритании, Аргентине и Иране и собираются расширять экспорт в рамках программы «Пояса и пути». Так, Пекин считает, что сможет построить ядерные объекты в 41 стране-участнице этой инициативы. И если раньше КНР была вынуждена полагаться на импортированные технологии, то сегодня она имеет в своём распоряжении реакторы третьего поколения «Хуалун 1» и «Хаулун 2». Китай разработал их самостоятельно и сам производит 88% необходимых для них комплектующих.

Сегодня Россия лидирует на мировом рынке ядерной энергетики: в руках Росатома контакты на строительство 35 реакторов за рубежом. Но Китай стремительно догоняет нашу страну, и скоро двум ядерным державам может стать тесно.

Стоит заметить, что спрос на мировом рынке ядерной энергетики сегодня довольно ограничен. Страны Западной Европы, например, последовательно отказываются от АЭС под давлением экологических активистов. Для развивающихся же государств подобные проекты остаются слишком дорогостоящими. России до сих пор удавалось продвигать свои АЭС в таких странах, как Египет и Турция за счёт готовности строить в кредит под государственные гарантии, поставлять собственных специалистов и топливо, а также заботиться об утилизации отходов.

Такие выгодные условия помогают бороться с американскими и французскими конкурентами, которые не пользуются поддержкой государства и зачастую не готовы работать в кредит. Но Китай активно адаптирует российскую модель и также готов сам финансировать строительство АЭС за рубежом. Так, Пекин покрывает 82% стоимости своего проекта в Пакистане и 33% — в Великобритании. Кроме того, китайские власти недавно учредили университет атомной промышленности в Тяньцзине для обучения собственных специалистов.

Отвоевать позиции на мировом рынке АЭС пытаются и США. В апреле 2020 года Вашингтон принял новую энергетическую стратегию, в которой подчёркивалось, что Соединённые Штаты серьёзно отстали от России и Китая в этой области, и это отставание необходимо ликвидировать. Пока что американские компании не могут похвастаться серьёзными зарубежными проектами, но Вашингтон уже начал лоббировать свою ядерную индустрию. Так, во время прошлогоднего визита в Чехию тогдашний американский госсекретарь Майк Помпео намекнул чешскому премьер-министру Андрею Бабишу, что из тендера на достройку АЭС «Дукованы» неплохо бы исключить Китай и Россию.