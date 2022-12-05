Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства В Улан-Баторе протестующие штурмуют Дворец правительства из-за кражи угля почти на $13 млрд

Фото: Соцсети

В Монголии акция протеста переросла в попытку штурма здания правительства в Улан-Баторе, сообщает Central Asia Media. Население требует наказать виновников масштабной кражи угля на $13 млрд — он должен был экспортироваться из Монголии в КНР.

Ранее местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. На этом фоне в стране разразились протесты.

Отмечается, что монгольское правительство просит китайские власти подключиться к расследованию угольного дела. Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта, более половины этого объема составляет уголь.

Ранее в Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля из шахты в Малопольском воеводстве. По данным радиостанции, рабочие требуют повышения заработной платы.

23 ноября в китайском городе Чжэнчжоу начались протесты на заводе Foxconn, который считается крупнейшим в мире предприятием по производству телефонов iPhone. Bloomberg сообщил, что из-за протестов производство смартфонов iPhone 14 в 2022 году упадет на 20%. Вместо запланированных 92 млн единиц Apple выпустит 76 млн.