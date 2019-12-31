В Гонконге продолжаются массовые протесты. Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В ответ протестующие закидали силовиков зажигательными бомбами.
В районе Монг-Кока толпа недовольных подожгла баррикады. Ещё тысячи демонстрантов собрались в финансовом центре Гонконга, в том числе вдоль набережной гавани Виктория и в популярном районе ночной жизни Лан Квай Фонг.
Выступления начались накануне проведения крупного митинга оппозиции, который был согласован с властями на 1 января 2020 года,
Акция начнётся в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория в районе Козуэй-бэй и пройдёт до делового центра города.
Как писал NEWS.ru, массовые выступления
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