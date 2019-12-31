https://static.news.ru/photo/d3730896-2c6b-11ea-a729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Гонконге продолжаются массовые протесты. Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В ответ протестующие закидали силовиков зажигательными бомбами.

В районе Монг-Кока толпа недовольных подожгла баррикады. Ещё тысячи демонстрантов собрались в финансовом центре Гонконга, в том числе вдоль набережной гавани Виктория и в популярном районе ночной жизни Лан Квай Фонг.

Выступления начались накануне проведения крупного митинга оппозиции, который был согласован с властями на 1 января 2020 года, пишет Al Jazeera.

Акция начнётся в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория в районе Козуэй-бэй и пройдёт до делового центра города.