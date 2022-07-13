Протестующие на Шри-Ланке начали штурм офиса премьер-министра

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие на Шри-Ланке начали штурм офиса премьер-министра в столице страны Коломбо, передает РИА Новости. Отмечается, что силовики применяют слезоточивый газ, над участниками акции кружат военные вертолеты.

По данным агентства, протестующие пытаются прорваться на территорию офиса премьер-министра, ломая ограждения и перелезая через них. Внутри находятся вооружённые автоматами силовики со шлемами и щитами, на некоторых из них надеты противогазы.

13 июля на Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение после отъезда президента Готабая Раджапаксы. Он покинул страну незадолго до официального ухода в отставку.

9 июля участники протестов на Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента. В стране разразился экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые протесты и митинги. Основным требованием граждан была отставка действующего главы государства.