Парламент Индии одобрил спорный законопроект о гражданстве для жертв религиозных гонений. Согласно ему, беженцы смогут получить индийские паспорта, если въехали в страну до 31 декабря 2014 года или живут в ней более шести лет. Противников документа смущает, что эта возможность даруется всем религиозным сообществам, кроме мусульман. Под началом премьер-министра Нарендры Моди страна отошла от принципов светского государства, уверена оппозиция. Законопроект спровоцировал массовые протесты в штате Ассам, из-за чего местным авиакомпаниям пришлось отменить плановые рейсы.

Законопроект был призван решить проблему нелегальной миграции из соседних стран — Пакистана, Бангладеш и Афганистана. Множество нелегалов уже проживают в Индии, и правительство решило, что легче их легализовать, чем пытаться депортировать. Но с одним условием: они должны принадлежать к религиозным сообществам индуистов, сикхов, парсов, буддистов, христиан или джайнов. Правительство объясняет исключение мусульман из проекта тем, что они не являются религиозными меньшинствами в указанных странах. Однако аналитики обращают внимание, что в них есть мусульманские секты, представители которых подвергаются не меньшим гонениям, чем те, кого хочет приютить Индия.

В приграничных штатах инициатива вызвала жёсткую реакцию: там опасаются, что она спровоцирует приток мигрантов-индуистов. Центр протестов сосредоточился в штате Ассам на границе с Бангладеш. Около 30% местного населения исповедует ислам. Глава правительства другого приграничного штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи заявила, что в не допустит воплощения в жизнь законопроекта о гражданстве на подконтрольной ей территории.

Мы никому не позволим кого-либо депортировать из страны, — передаёт слова Мамата Банерджи India Today.

Мамата Банерджи Hindustan Times/imago-images.de/Global Look Press

Из-за беспорядков в Ассаме несколько индийских авиакомпаний заявили, что вынуждены отменить рейсы в этот штат. Тысячи протестующих приняли участие в столкновениях с полицией, из-за чего в столицу региона Гувахати были введены войска. Чтобы помешать координации протестов, по ранее опробованной в Кашмире схеме, в штате отключили Интернет.

Законопроект — очередное детище партии индийских националистов Бхаратия джаната парти. Её глава Нарендра Моди пришёл к власти в 2014 году, и в этом году его политическое движение снова выиграло парламентские выборы. Под его руководством началась усиленная «индуизация» страны, в которой обитают сотни этнических групп, говорящих на не менее большом числе языков. Сторонники премьера утверждают, что он всего лишь выполняет обещания, которые помогли ему выиграть выборы, критики Моди настаивают, что его ярый национализм раскалывает страну.

Один из последних нашумевших шагов правительства Моди — лишение автономного статуса провинции Кашмир на границе с Пакистаном. Её жители, среди которых преобладают мусульмане, потеряли широкие привилегии в самоуправлении, а чтобы предотвратить волнения, региону обрубили телефонную связь и Интернет. В таком режиме бывший штат просуществовал две недели, после чего связь была частично восстановлена.

Портал The Diplomat замечает, что правительство Моди агрессивно преследует националистическую повестку, потому что это помогает ему сохранять популярность на фоне не слишком заметных успехов в экономике.

Хотя для его (Моди. — NEWS.ru) громкой победы может быть много причин, одно можно сказать наверняка: правая националистическая повестка была раскручена на полную, — подчёркивает Анна Ким в статье для The Diplomat. — Она твёрдо убедила крупнейшую базу избирателей, индуистское население, поддержать партию ещё более подавляющим большинством, чем в 2014 году.

Ещё в манифесте 2009 года Бхаратия джаната парти указывала, что нелегальная миграция в приграничных регионах «вызывает огромные изменения в их культурной и языковой идентичности». Иронично, но в Ассаме боятся, что законопроект о гражданстве приведёт как раз к такому результату, то есть сильно изменит демографию региона, наводнив его индуистами из Бангладеш.