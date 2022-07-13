На Шри-Ланке объявили ЧП после побега президента из страны CNN: президент Шри-Ланки Раджапакса с семьей покинул страну на военно-транспортном самолете

Фото: Eranga Jayawardena/ТАСС

Захват резиденции президента Шри-Ланки

На Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение после отъезда президента Готабая Раджапакса. Он покинул страну незадолго до официального ухода в отставку, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным издания, экс-глава государства и его жена вылетели в Мале (Мальдивы) на военно-транспортном самолете Ан-32 ВВС Шри-Ланки.

Сообщается, что местные авиадиспетчеры отказывали самолету бывшего лидера Шри-Ланки в просьбе приземлиться, пока не вмешались спикер народного меджлиса Мальдив и экс-президент Мохамед Нашид.

Накануне Раджапакса подписал заявление о своей отставке. Уточняется, что документ был отдан высокопоставленному чиновнику, который передаст его спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене. Он объявит об уходе главы государства.

9 июля участники протестов на Шри-Ланке ворвались в резиденцию Раджапаксы. В стране разразился экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые протесты и митинги. Основным требованием граждан была отставка действующего главы государства.