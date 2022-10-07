Премьер Японии объяснил решение не сбивать ракету КНДР Премьер-министр Японии Кисида: Токио не сбил ракету КНДР, поскольку она не представляла опасности

Фото: Rodrigo Reyes Marin/XinHua/Global Look Press

Фумио Кисида

Япония решила не сбивать выпущенную КНДР ракету, так как не было опасности падения снаряда на территорию страны, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Он подчеркнул, что выводы были сделаны после анализа информации, собранной радарами сил самообороны, передает слова политика РИА Новости. КНДР выпустили ракету во вторник, 4 октября. Снаряд перелетел через северную префектуру Аомори и упал за пределами японских территориальных вод.

В результате анализа информации о траектории ракеты, собранной различными радарами сил самообороны, было сделано заключение, что нет опасности ее падения на территорию нашей страны, поэтому не было принято мер к ее уничтожению, — сказал премьер Японии.

КНДР назвала пуски своих ракет справедливым ответом на учения США и Южной Кореи. Также власти Северной Кореи осудили возвращение американской ударной группы во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» в Японское море. После запуска ракеты во вторник в двух префектурах — Аомори и Хоккайдо — объявили тревогу.

До этого северокорейский снаряд пролетал через Японию пять лет назад. Тогда ракета преодолела рекордное для КНДР расстояние в 4600 километров. На прошлой неделе власти Северной Кореи провели четыре ракетных пуска. Предполагается, что все снаряды были баллистическими, некоторые ракеты летели по нестандартной траектории.