Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images/Reuters

Первый официальный визит премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в Японию начался не очень гладко. В ходе общения с прессой по прилёте в Токио политик перепутала Страну восходящего солнца с КНР.

Это невероятно захватывающее время для Новой Зеландии и её отношений с Китаем, — сказала новозеландский премьер.

Ардерн поспешила исправить себя, сообщает TVNZ. Ошибку она списала на длительный перелёт и смену часовых поясов.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп перепутал страну рождения собственного отца. Американский лидер на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что его отец родился в красивом месте в Германии. При этом, согласно данным из открытых источников, Фред Трамп родился в Бронксе в семье эмигрантов из Баварии.

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