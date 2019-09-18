https://static.news.ru/photo/c31b13ce-daab-11e9-8429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images/Reuters

Первый официальный визит премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в Японию начался не очень гладко. В ходе общения с прессой по прилёте в Токио политик перепутала Страну восходящего солнца с КНР.

Это невероятно захватывающее время для Новой Зеландии и её отношений с Китаем, — сказала новозеландский премьер.

Moments after touching down in JAPAN, New Zealand Prime Minister (& major leftist who has implemented several harmful policies) Jacinda Ardern faced media saying she was really excited about New Zealand's 'relationship with CHINA'. https://t.co/Q0vjwYm5X3 pic.twitter.com/60tirxmulY — Lola Netty (@TXTrumpette89) September 19, 2019

Ардерн поспешила исправить себя, сообщает TVNZ . Ошибку она списала на длительный перелёт и смену часовых поясов.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп перепутал страну рождения собственного отца. Американский лидер на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что его отец родился в красивом месте в Германии. При этом, согласно данным из открытых источников, Фред Трамп родился в Бронксе в семье эмигрантов из Баварии.