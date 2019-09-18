Первый официальный визит премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн в Японию начался не очень гладко. В ходе общения с прессой по прилёте в Токио политик перепутала Страну восходящего солнца с КНР.
Это невероятно захватывающее время для Новой Зеландии и её отношений с Китаем, — сказала новозеландский премьер.
Moments after touching down in JAPAN, New Zealand Prime Minister (& major leftist who has implemented several harmful policies) Jacinda Ardern faced media saying she was really excited about New Zealand's 'relationship with CHINA'.https://t.co/Q0vjwYm5X3pic.twitter.com/60tirxmulY
Ардерн поспешила исправить себя, сообщает TVNZ. Ошибку она списала на длительный перелёт и смену часовых поясов.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп перепутал страну рождения собственного отца. Американский лидер на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что его отец родился в красивом месте в Германии. При этом, согласно данным из открытых источников, Фред Трамп родился в Бронксе в семье эмигрантов из Баварии.