Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю прошение об отставке.
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Накануне Высший совет правящей коалиции Малайзии «Альянс надежды» вынес решение, что 94-летний премьер-министр может самостоятельно решать, когда оставить свой пост,
Сам Махатхир не исключал, что может остаться у власти до 2030 года, до тех пор, пока не решит проблемы, оставленные прошлым правительством.
Ранее Махатхир Мохамад сравнил убийство иранского генерала Касема Сулеймани со смертью саудовского журналиста Джамаля Хашогги. По его словам, военачальника убили именно те, кто до этого осуждал насильственную смерть сотрудника СМИ.
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