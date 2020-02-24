https://static.news.ru/photo/cff623fa-56d3-11ea-9f00-fa163e074e61_660.jpg Махатхир Мохамад Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал королю прошение об отставке.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на заявление администрации главы правительства, заявление было направлено верховному правителю в понедельник.

Накануне Высший совет правящей коалиции Малайзии «Альянс надежды» вынес решение, что 94-летний премьер-министр может самостоятельно решать, когда оставить свой пост, пишет РИА Новости.

Сам Махатхир не исключал, что может остаться у власти до 2030 года, до тех пор, пока не решит проблемы, оставленные прошлым правительством.

Ранее Махатхир Мохамад сравнил убийство иранского генерала Касема Сулеймани со смертью саудовского журналиста Джамаля Хашогги. По его словам, военачальника убили именно те, кто до этого осуждал насильственную смерть сотрудника СМИ.