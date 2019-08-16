https://static.news.ru/photo/89208c3e-c0d5-11e9-84ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Chuanhao/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая выделили 920 млн юаней ($130 млн) на оказание экстренной помощи провинциям, пострадавшим от наводнений и тайфуна «Лекима». Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Решение было принято по распоряжению премьера Госсовета Ли Кэцяна, этому предшествовала серия совещаний в правительстве, передаёт ТАСС .

Средства будут направлены на организацию спасательных работ, эвакуации населения и его обустройства в центрах временного размещения. Помимо этого, деньги потребуются для того, чтобы минимизировать ущерб и принять необходимые меры для предотвращения жертв среди населения.

Власти заявили, что намерены сделать всё возможное для скорейшей нормализации жизнедеятельности в зонах бедствия.

Более трети выделенных из бюджета средств будет направлено на ликвидацию последствий стихийных бедствий в граничащем с Россией северо-восточном регионе и прилегающей к нему с юга провинции Хэбэй.

Ранее News.ru писал, что в зоне бедствия из-за тайфуна «Лекима» оказались более 85 тысяч человек. Стихия привела к обрушению 250 жилых строений.