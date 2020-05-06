Права парламентской оппозиции расширяют в Казахстане

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана проголосовал за изменения и дополнения в законодательные акты, касающиеся парламентской оппозиции. Свою позицию по поправкам теперь должен высказать сенат (верхняя палата парламента).
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия Казахстана 4 мая 2020 года прекратила полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой. Уточняется, что её полномочия прекратили в соответствии с указом президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен