Права парламентской оппозиции расширяют в Казахстане

https://static.news.ru/photo/931ec5b4-8f5d-11ea-8b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: parlam.kz

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана проголосовал за изменения и дополнения в законодательные акты, касающиеся парламентской оппозиции. Свою позицию по поправкам теперь должен высказать сенат (верхняя палата парламента).

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что права оппозиции расширяются. Так, она сможет выдвигать свои кандидатуры на должности председателей постоянных комитетов мажилиса и на должности секретарей его постоянных комитетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия Казахстана 4 мая 2020 года прекратила полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой. Уточняется, что её полномочия прекратили в соответствии с указом президента республики Касым-Жомарта Токаева.