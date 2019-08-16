Фото: Rahmatullah Alizadah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Среди погибших и пострадавших в результате террористической атаки в Кабуле россиян нет. Об этом сообщило посольство РФ в Афганистане.

Сообщение дипмиссия обнародовала в Интернете. В заявлении подтверждена информация о 63 погибших и 182 раненых.

Взрыв, как писал News.ru, произошёл вечером 17 августа на праздновании свадьбы. Взрывное устройство привёл в действие смертник.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.

News.ru в соцсетях