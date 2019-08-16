https://static.news.ru/photo/be220568-c191-11e9-82bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmatullah Alizadah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Среди погибших и пострадавших в результате террористической атаки в Кабуле россиян нет. Об этом сообщило посольство РФ в Афганистане.

Сообщение дипмиссия обнародовала в Интернете. В заявлении подтверждена информация о 63 погибших и 182 раненых.

Накануне вечером, 17 августа, в Кабуле во время свадебного торжества произошёл крупный теракт. По предварительным данным официальных властей, погибли по меньшей мере 63 человека, ещё 182 получили ранения. Российских граждан среди пострадавших нет. — RusEmbassy-Kabul (@RusEmbassyKabul) 18 august 2019

Взрыв, как писал News.ru, произошёл вечером 17 августа на праздновании свадьбы. Взрывное устройство привёл в действие смертник.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.