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Михаил Щипанов
Среди погибших и пострадавших в результате террористической атаки в Кабуле россиян нет. Об этом сообщило посольство РФ в Афганистане.
Сообщение дипмиссия обнародовала в Интернете. В заявлении подтверждена информация о 63 погибших и 182 раненых.
Накануне вечером, 17 августа, в Кабуле во время свадебного торжества произошёл крупный теракт. По предварительным данным официальных властей, погибли по меньшей мере 63 человека, ещё 182 получили ранения. Российских граждан среди пострадавших нет.— RusEmbassy-Kabul (@RusEmbassyKabul) 18 august 2019
Накануне вечером, 17 августа, в Кабуле во время свадебного торжества произошёл крупный теракт. По предварительным данным официальных властей, погибли по меньшей мере 63 человека, ещё 182 получили ранения. Российских граждан среди пострадавших нет.
Взрыв, как писал News.ru, произошёл вечером 17 августа на праздновании свадьбы. Взрывное устройство привёл в действие смертник.
Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.
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Посольство: россиян среди жертв теракта в Кабуле нет