https://static.news.ru/photo/f7dd2290-56ee-11ea-9d6b-fa163e074e61_660.jpg Чжан Ханьхуэй Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Власти Китая уверены, что эпидемию коронавируса нового типа скоро победят, а привычная жизнь в большинстве регионов КНР восстановится до конца февраля текущего года. Пекин уже создал вакцину, по предварительным данным, позволяющую формировать защиту. Вещество необходимо доработать и провести дополнительные испытания, рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

В большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже — где-то в течение марта, — передаёт сообщние посла корреспондент NEWS.ru.

Он добавил, что КНР сотрудничает с международным сообществом для борьбы с распространением инфекции, в том числе и с Кремлём. Ханьхуэй также отметил, что эффективность лечения с помощью китайской медицины составляет более 85%.

По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 210 человек, наибольшее число заболевших, 165 человек, зафиксировано в области Ломбардия на севере страны.

Ещё 22 случая отмечено в Венето, 16 инфицированных в Эмилия-Романье и шесть больных в Пьемонте. В столичном регионе остаётся один китайский пациент.