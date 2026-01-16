Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:53

Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом

Суд в Индии оштрафовал на 50 тыс. рупий ответчика за созданное ИИ ходатайство

Читайте нас в Дзен

Верховный суд Бомбея оштрафовал ответчика за подачу ходатайства, сгенерированного искусственным интеллектом и содержащего фактические ошибки, сообщает The Hindustan Times. Штраф в размере 50 тысяч рупий (43 530 рублей) был наложен на менеджера компании Heart and Soul Entertainment Мохаммеда Ясина.

Поводом стали явные признаки использования ИИ в документах, а также ссылка на несуществующее судебное решение. Проверка архивов не обнаружила никаких записей о деле, которое фигурировало в ходатайстве.

В своем заявлении суд выразил озабоченность растущим числом случаев использования ИИ для подготовки юридических документов без должной проверки. При этом инстанция подчеркнула, что использование нейросетей в принципе допустимо.

Однако полная ответственность за достоверность представленной информации лежит на человеке, подающем документы. В случае обнаружения несоответствий или ошибок к нарушителю могут быть применены финансовые санкции. Если подобные документы подает адвокат, суд уведомит о нарушении коллегию адвокатов.

Ранее чат-бот Grok был временно заблокирован в Малайзии. Данное решение связано с опасениями распространения порнографических материалов, созданных искусственным интеллектом. Местная комиссия сочла, что ответы компании X на запросы о защитных мерах были неудовлетворительными, а предложенные механизмы модерации игнорируют риски, присущие работе ИИ-инструмента.

Индия
суды
штрафы
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине
Снежные барсы стали чаще лакомиться домашним скотом
Песков назвал противника мира в Европе
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала руководство Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
«Сильно мучаются»: ВСУ «устроили маскарад» в Никополе
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.