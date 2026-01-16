Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом Суд в Индии оштрафовал на 50 тыс. рупий ответчика за созданное ИИ ходатайство

Верховный суд Бомбея оштрафовал ответчика за подачу ходатайства, сгенерированного искусственным интеллектом и содержащего фактические ошибки, сообщает The Hindustan Times. Штраф в размере 50 тысяч рупий (43 530 рублей) был наложен на менеджера компании Heart and Soul Entertainment Мохаммеда Ясина.

Поводом стали явные признаки использования ИИ в документах, а также ссылка на несуществующее судебное решение. Проверка архивов не обнаружила никаких записей о деле, которое фигурировало в ходатайстве.

В своем заявлении суд выразил озабоченность растущим числом случаев использования ИИ для подготовки юридических документов без должной проверки. При этом инстанция подчеркнула, что использование нейросетей в принципе допустимо.

Однако полная ответственность за достоверность представленной информации лежит на человеке, подающем документы. В случае обнаружения несоответствий или ошибок к нарушителю могут быть применены финансовые санкции. Если подобные документы подает адвокат, суд уведомит о нарушении коллегию адвокатов.

