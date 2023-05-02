Политолог высказался о поддержке антироссийской резолюции Китаем Политолог Журавлев: КНР подписали антироссийскую резолюцию из-за конфликта вокруг Тайваня

Китай поддержал антироссийскую резолюцию ООН из-за неготовности на данный момент выступить против Вашингтона, считает политолог Дмитрий Журавлев. Комментируя ситуацию «ПолитРоссии», эксперт уточнил, что КНР готовятся к возможной военной операции на Тайване, поэтому сейчас стремятся не провоцировать Запад.

Китайцы решили не дразнить гусей... У Пекина в перспективе военная операция на Тайване, которая будет точно, рано или поздно. Тогда и начнется столкновение КНР с американцами, которые выступят на стороне Тайбэя, — отметил эксперт.

По словам политолога, на данный момент США являются главным покупателем товаров у Китая. Это также является важным фактором для КНР на фоне того, что экономика Запада заметно просела.

По мнению Журавлева, решение подписать резолюцию, где РФ обозначается как «агрессор», для Китая исключительно политическое. Само государство продолжает расценивать Россию как ценного союзника. Журавлев добавил, что в случае военного столкновения на Тайване Пекин будет рассчитывать на помощь со стороны Москвы.

Китай ранее проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о развитии сотрудничества с Советом Европы, упоминающую о «российской агрессии» в отношении Украины и Грузии. Против кроме России выступили четыре страны: Белоруссия, Никарагуа, Демократическая Республика Конго и Сирия.