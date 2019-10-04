https://static.news.ru/photo/ca750cd2-e817-11e9-88c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десятки тысяч человек вновь вышли на акцию протеста против запрета на ношение масок во время массовых мероприятий в Гонконге. Полиция при разгоне митинга в очередной раз применила слезоточивый газ.

Демонстрация проходила в районе Пасифик Плейс, передаёт Reuters . Очевидцы при этом пишут в Twitter, что протест был мирный и причин применять спецсредства у правоохранителей не было.

A peaceful march currently is underway on Hong Kong Island. Most people are in masks, in open defiance of the #AntiMaskLaw . So far it appears that this widely-hated mask ban, enforced via emergency laws, is entirely unenforceable. pic.twitter.com/pPalAIWwSt — Mary Hui (@maryhui) 6 октября 2019 г.

Запрет на ношение масок на массовых демонстрациях был введён в Гонконге 4 октября. Для этого властям пришлось прибегнуть к акту 1922 года об урегулировании чрезвычайных ситуаций. Он даёт право руководству автономии в случае серьёзной опасности вводить любые правила. Нарушение запрета карается лишением свободы сроком до одного года и штрафом $3200.

Волна митингов не прекращается в Гонконге с июня. Жители провинции выступают против закона о выдаче подозреваемых в преступлениях в материковый Китай. Протестующие требуют расследования жёстких действий полиции на акциях, случаев нападения на участников митингов, реформы избирательного законодательства и отставки Кэрри Лэм, которая занимает пост руководителя городской администрации.

Ранее верховный комиссар по правам человека в ООН Мишель Бачелет предложила Гонконгу провести независимое расследование случаев применения насилия в ходе акций протеста, писал News.ru.