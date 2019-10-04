Десятки тысяч человек вновь вышли на акцию протеста против запрета на ношение масок во время массовых мероприятий в Гонконге. Полиция при разгоне митинга в очередной раз применила слезоточивый газ.
Демонстрация проходила в районе Пасифик Плейс, передаёт Reuters. Очевидцы при этом пишут в Twitter, что протест был мирный и причин применять спецсредства у правоохранителей не было.
A peaceful march currently is underway on Hong Kong Island. Most people are in masks, in open defiance of the #AntiMaskLaw. So far it appears that this widely-hated mask ban, enforced via emergency laws, is entirely unenforceable. pic.twitter.com/pPalAIWwSt
Запрет на ношение масок на массовых демонстрациях был введён в Гонконге 4 октября. Для этого властям пришлось прибегнуть к акту 1922 года об урегулировании чрезвычайных ситуаций. Он даёт право руководству автономии в случае серьёзной опасности вводить любые правила. Нарушение запрета карается лишением свободы сроком до одного года и штрафом $3200.
Волна митингов не прекращается в Гонконге с июня. Жители провинции выступают против закона о выдаче подозреваемых в преступлениях в материковый Китай. Протестующие требуют расследования жёстких действий полиции на акциях, случаев нападения на участников митингов, реформы избирательного законодательства и отставки Кэрри Лэм, которая занимает пост руководителя городской администрации.
Ранее верховный комиссар по правам человека в ООН Мишель Бачелет предложила Гонконгу провести независимое расследование случаев применения насилия в ходе акций протеста, писал News.ru.