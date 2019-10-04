Жители Гонконга 4 октября вышли на улицы города, чтобы выразить своё недовольство в отношении планов местных властей ввести запрет на ношение масок во время протестных акций.
Митингующие скандируют различные лозунги за расширение демократии. Один из них гласит, что маски — это не преступление. В настоящее время на территории центра города собрались тысячи людей.
По данным местных СМИ, глава администрации города Кэрри Лам должна объявить о запрете ношения масок во время демонстраций и публичных мероприятий в рамках постановления о чрезвычайном положении во время пресс-конференции 4 октября,
Как ранее передавал News.ru, студенту из Гонконга Цан Чи-Кину предъявлено обвинение в участии в беспорядках и нападении на представителя власти. 18-летний молодой человек в настоящий момент находится в госпитале в критическом состоянии после огнестрельного ранения, нанесённого полицейским.
Протестная активность в городе не утихает с марта 2019 года. Формальным поводом к началу выступлений стал законопроект об экстрадиции задержанных лиц в материковый Китай. В июне глава Гонконга Кэрри Лам отозвала законопроект, однако протесты продолжились.
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