Кэрри Лэм, которая занимает пост руководителя городской администрации, призвала митингующих в Гонконге остановить насилие.
В своей пятиминутной речи она высказалась в защиту решения о запрете на ношение масок в ходе протестов, пишет South
Чтобы запретить демонстрантам закрывать лица, властям пришлось прибегнуть к акту 1922 года об урегулировании чрезвычайных ситуаций. Дело в том, что он даёт право руководству автономии в случае серьёзной опасности вводить любые правила.
Лэм в окружении 14 министров также призвала всех, кто выступает против насильственных действий, отделиться от протестующих.
Из-за действий активистов Гонконгу пришлось пережить очень тяжёлый вечер, город наполовину парализован, — сказала она.
Поводом для протестов, сотрясающих Гонконг с июня, стало внесение в парламент законопроекта о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Протестующие требуют расследования жёстких действий полиции на акциях, случаев нападения на протестующих, реформы избирательного законодательства и отставки Лэм.
5 октября некоторые банки в Гонконге решили приостановить работу отделений на фоне очередных массовых беспорядков, писал News.ru.
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