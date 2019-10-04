https://static.news.ru/photo/7370b1ac-e736-11e9-a8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В субботу, 5 октября, некоторые банки в Гонконге решили приостановить работу отделений на фоне очередных массовых беспорядков. Об этом сообщает Управление денежного обращения города.

В ведомстве уточнили, что порча имущества и поджоги серьёзно нарушили работу банковского сектора. В Управлении выразили надежду на скорейшее восстановление порядка в городе, отмечает RT .

Ранее в Гонконге был эвакуирован персонал Секретариата законодательного собрания. Кроме того, метрополитен приостановил работу после произошедших на его станциях массовых столкновений и актов вандализма.

Как писал News.ru, 4 октября жители Гонконга протестовали против планов местных властей ввести запрет на ношение масок во время митингов. Они скандировали различные лозунги за расширение демократии.