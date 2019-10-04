https://static.news.ru/photo/632f7d42-e77b-11e9-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет предложила Гонконгу провести независимое расследование случаев применения насилия в ходе акций протеста.

Поводом стала информация о том, что под пулю попал 14-летний подросток. По словам Бачелет, организация взволнована высоким уровнем насилия, связанного с демонстрациями, передаёт РИА Новости .

Мы также обеспокоены травмами, которые получили полиция и протестующие, в том числе журналисты и протестующие, в которых стреляли сотрудники правоохранительных органов, — заявила она.

Гонконг должен немедленно провести результативное и быстрое расследование и наказать виновных, считает она.

Жители Гонконга протестуют с июня. Они выступают против закона о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Митингующие требуют расследования жёстких действий полиции на акциях, случаев нападения на участников акций протеста, реформы избирательного законодательства и отставки Кэрри Лэм, которая занимает пост руководителя городской администрации.

Также они выступают против запрета на ношение масок, которое правительство приняло после начала волны митингов. Чтобы запретить демонстрантам закрывать лица, властям пришлось прибегнуть к акту 1922 года об урегулировании чрезвычайных ситуаций.

Ранее News.ru писал, что жители Гонконга в субботу, 5 октября, вышли на акции протеста против запрета на ношение масок. Большая часть людей находится на улицах в чёрной одежде и с закрытыми лицами.