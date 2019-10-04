Жители Гонконга в субботу, 5 октября, вышли на акции протеста против запрета на ношение скрывающих лицо масок.
Большая часть людей находится на улицах в чёрной одежде и масках. Информации о столкновениях участников митингов с полицией нет, сообщает газета South China Morning Post.
В городе парализовано движение поездов, также закрыты многие магазины и банки из-за произошедших на прошлой неделе беспорядков.
Поводом для демонстраций, сотрясающих Гонконг с июня, стало внесение в парламент законопроекта о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Протестующие требуют расследования жёстких действий полиции на акциях, случаев нападения на митингующих, реформы избирательного законодательства и отставки Лэм.
Кэрри Лэм, которая занимает пост руководителя городской администрации, призвала демонстрантов остановить насилие. В своей пятиминутной речи она высказалась в защиту решения о запрете на ношение масок в ходе протестов, писал News.ru.
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