https://static.news.ru/photo/909bf4b0-e76f-11e9-8e37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Гонконга в субботу, 5 октября, вышли на акции протеста против запрета на ношение скрывающих лицо масок.

Большая часть людей находится на улицах в чёрной одежде и масках. Информации о столкновениях участников митингов с полицией нет, сообщает газета South China Morning Post.

В городе парализовано движение поездов, также закрыты многие магазины и банки из-за произошедших на прошлой неделе беспорядков.

Поводом для демонстраций, сотрясающих Гонконг с июня, стало внесение в парламент законопроекта о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Протестующие требуют расследования жёстких действий полиции на акциях, случаев нападения на митингующих, реформы избирательного законодательства и отставки Лэм.

Кэрри Лэм, которая занимает пост руководителя городской администрации, призвала демонстрантов остановить насилие. В своей пятиминутной речи она высказалась в защиту решения о запрете на ношение масок в ходе протестов, писал News.ru.