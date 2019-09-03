https://static.news.ru/photo/efe005e8-ced7-11e9-87f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Morita/Global Look Press

Полиция токийского метрополитена арестовала россиянина по подозрению в краже сумки с деньгами у пьяного мужчины. Преступление было совершено ночью 16 августа у железнодорожной станции Китидзёдзи в городе Мусасино.

По данным правоохранителей, 25-летний Владислав Хрищенко стащил сумку, в которой было около 16 тысяч иен (порядка 10 тысяч рублей), когда мужчина спал. После гражданин РФ покинул место инцидента и встретился со своим подельником, который был также арестован.

Я хотел денег для развлечений, — объяснил стражам порядка один из подозреваемых.

Уточняется, что полицейские начали разыскивать Хрищенко после проверки записей с камер видеонаблюдения. Арестованных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершённым в этом году.

Ранее News.ru сооббщал, что испанская полиция арестовала россиянина, серба и мексиканца. Мужчины передвигались на паруснике, на борту которого были найдены 800 кг кокаина.