Полевой командир талибов рассказал о своём прошлом

Полевой командир движения «Талибан» (организация запрещена в России) Маджид Халифех, чьи боевики заняли президентский дворец в Кабуле, восемь лет сидел в тюрьме в Гуантанамо. Об этом сообщает Daily Mail.

На странице в Twitter появилась принадлежащая талибу публикация. К фотографии из президентского дворца в Кабуле он добавил текст. Халифех рассказал о своём прошлом в Гуантанамо. Накануне после бескровного захвата столицы Афганистана террористы выложили свои «триумфальные» фотографии из кабинета президента Ашрафа Гани.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана покинул страну. Как сообщили СМИ, политик прибыл на аэродром с картежом автомобилей, «битком набитых» деньгами. Всё, что не удалось вывезти на борту первого лица Афганистана, осталось в оставленных на взлётном поле автомобилях. Далее самолёт с президентом на борту отправился в Таджикистан, далее через средне-азиатские государства и Иран в Оман.