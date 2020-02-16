https://static.news.ru/photo/9570ce56-50b6-11ea-b9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый случай летального исхода из-за заболевания коронавирусом зафиксирован на Тайване. Жертвой болезни стал пожилой мужчина, который в последнее время не покидал пределов острова.

Всего число заражённых коронавирусом на Тайване на сегодняшний день составляет 20 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки от коронавируса в КНР скончались 142 человека. Число жертв эпидемии достигло 1665. Количество заражённых превышает 86 тысяч человек, число вылечившихся составляет около 9,5 тысячи.