Первый случай летального исхода из-за заболевания коронавирусом зафиксирован на Тайване. Жертвой болезни стал пожилой мужчина, который в последнее время не покидал пределов острова.
Всего число заражённых коронавирусом на Тайване на сегодняшний день составляет 20 человек,
Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки от коронавируса в КНР скончались 142 человека. Число жертв эпидемии достигло 1665. Количество заражённых превышает 86 тысяч человек, число вылечившихся составляет около 9,5 тысячи.
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