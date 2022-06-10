«Переживем»: политолог оценил запрет Токио на поставки грузовиков в Россию Политолог Литвинов: Россия не пострадает от запрета Токио на поставки грузовиков

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Российский рынок не очень много потеряет от запрета Японии на экспорт в Россию самосвалов, бульдозеров и грузовиков, заявил кандидат политических наук Михаил Литвинов. Он оценил запрет Токио для Москвы словами «как-нибудь переживем», передает «Экономика Сегодня».

Скажем так, для РФ ничего принципиально нового не произошло. Страны коллективного Запада ввели уже такое количество санкций и запретов на экспорт в Россию, что без японских автобусов мы уж как-нибудь переживем, — подчеркнул Литвинов.

Политолог считает, что новыми ограничениями Япония планировала «подорвать» промышленную базу РФ. Однако Литвинов напомнил, что Москва никогда не зависела от поставок Токио, поэтому от подобных ограничений пострадают скорее японские бизнесмены. По его словам, доля поставок Японии в Россию составляла всего 20% от общего импорта. Для Москвы такой запрет не станет слишком сильным ударом, так как страна по-прежнему сотрудничает с Белоруссией, Китаем и Кореей в данной отрасли.

Поэтому запускаем программу импортозамещения, расширяем производства и наращиваем промышленную базу. Что касается введенного запрета, так здесь скорее стоит переживать Токио, — заверил политолог.

Ранее стало известно, что Япония в рамках нового пакета санкций запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Ограничения вступают в силу с 17 июня. Запрет налагается в связи с решением кабинета министров, принятым 7 июня, о введении запрета на экспорт в РФ продукции, «способствующей укреплению промышленной инфраструктуры».