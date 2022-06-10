Япония лишит Россию самосвалов, грузовиков и бульдозеров Министр Хагиуда: Япония запретит экспорт в РФ грузовиков, самосвалов, бульдозеров

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Япония в рамках нового пакета санкций запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Запрет вступает в силу с 17 июня. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда во время пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube.

[В Японии] с 17 июня будет введён запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники, — сказал он.

Запрет налагается в связи с решением кабинета министров, принятым 7 июня, о введении запрета на экспорт в РФ продукции, «способствующей укреплению промышленной инфраструктуры».

Накануне стало известно, что японская корпорация DMG Mori Seiki, производящая точное машинное оборудование, полностью вышла из бизнеса в России. Компания закрыла свой сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве, уволив в общей сложности около 270 сотрудников. Это решение объясняется опасностью попасть под санкции против России, поскольку производимые компанией станки могут быть использованы в военных целях.