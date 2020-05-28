Парламент Китая одобрил создание законопроекта о нацбезопасности в Гонконге

Китайский парламент одобрил разработку законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
Идея создания проекта закона получила одобрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Депутаты проголосовали в последний день работы третьей сессии ВСНП. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Согласно принятой резолюции, документ будет разработан ПК ВСНП. Его включат в Приложение 3 Основного закона города, который является аналогом конституции, без участия Законодательного совета Гонконга,
Ранее NEWS.ru писал о том, что гонконгская полиция задержала более 300 участников незаконных акций и беспорядков в разных районах города. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов. Отмечается, что полиция использовала для разгона протестующих минимальную силу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен