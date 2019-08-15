https://static.news.ru/photo/953d1782-bf2f-11e9-afe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отряды китайской военной полиции собрали на стадионе в городе Шэньчжэнь, который находится на границе с Гонконгом.

Кроме нескольких тысяч человек в военной форме на стадионе находятся грузовики, мотоциклы и бронетранспортёры, передаёт Agence France-Presse .

Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что все вовлечённые в конфликт в Гонконге стороны должны вернуться к диалогу. По его мнению, важно найти мирное решение проблемы.

Причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.