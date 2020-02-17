https://static.news.ru/photo/e99c6a8e-514d-11ea-9409-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Global Look Press

Обстановка в китайском городе Ухань, в котором случилась вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, остаётся стабильной. Паники нет, продуктов хватает.

Об этом по телефону рассказал россиянин по имени Станислав, он обучается в магистратуре местного Чжуннаньского университета экономики и права, сообщает ТАСС.

По словам студента, ещё неделю назад им разрешали покидать территорию университета, на которой расположены общежития. Сейчас выход в город запрещён. Преподаватели разъехались, осталось только около 100 студентов, все иностранцы. Большинство из них решили не ездить домой, чтобы сэкономить на дороге.

Станислав жалуется на скуку, хотя, как и другие студенты, занимается самоподготовкой, в новом семестре обещают устроить онлайн-курсы.

Университет обеспечен едой, поскольку имеет контракт с местным магазином на её специальную еженедельную доставку. В городе некоторые вузы кормят студентов бесплатно, в Чжуннаньском университете заплатить придётся.

Можно заказать готовую еду в столовой университета. Завтрак, обед, ужин — один приём пищи обходится в 8 юаней [$1,15], — пояснил Станислав.

Молодых людей медики не оставляют без своего внимания — каждый день им измеряют температуру. Хотя тест на вирус пока не делали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обращение императора Японии Нарухито 23 февраля по случаю 60-летнего юбилея монарха может быть отменено из-за распространения коронавируса. Власти страны считают проведение подобных мероприятий небезопасным. По традиции в рамках приветствия на день рождения императора сам монарх и члены его семьи несколько раз выходят на специальный балкон во дворце.