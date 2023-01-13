Обострение вокруг 38-й параллели: Пхеньян и Сеул идут на принцип Юг и Север Кореи могут спровоцировать друг друга на серьезный конфликт

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На фоне украинского кризиса ушел на второй план рост напряженности на Корейском полуострове. Между тем КНДР и Южная Корея обмениваются воинственными заявлениями, подкрепляя их различными шагами по наращиванию мощи вооружений. Ряд политиков и военных США беспокоит эта ситуация, так как Вашингтон не хочет получить еще один очаг конфликта, на который придется реагировать. Американцы признают, что в случае конфликта им будет крайне непросто удержать Сеул и Пхеньян от серьезного «выяснения отношений», которое может закончиться десятками жертв с обеих сторон. И если раньше Вашингтон и Пекин снижали напряжение между своими «подопечными» на Корейском полуострове, то сейчас американо-китайские отношения сами полны напряженности, а США и КНР ищут способ «насолить» оппоненту.



Ракеты, бомбы и беспилотники: КНДР держит в тонусе США и Южную Корею

Действия КНДР не оставляют сомнений в том, что Пхеньян продолжает форсированными темпами наращивать свои ракетно-ядерные арсеналы, открыто используя их как средство давления в первую очередь на США и Южную Корею. 2022 год оказался в этом плане беспрецедентным. За год Страна чучхе произвела в общей сложности 38 серий стартов, в ходе которых было запущено 73 ракеты. Запускались самые разные типы ракет — баллистические и крылатые, малой дальности и межконтинентальные, твердотопливные и жидкотопливные, новейшие модели, про которые зарубежные эксперты мало что знают, и те, которые уже давно устарели, наземного базирования и те, что запускают с подводных лодок, с бронепоездов, тягачей и со стационарных площадок. По поводу некоторых стартов до сих пор идут споры на тему «а что это было?» В частности, есть предположения, что КНДР также испытывает гиперзвуковое оружие.

Фото: AP/TASS Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17»

Стоит вспомнить, что КНДР также периодически устраивала крупномасштабные артиллерийские стрельбы из пушек и систем РСЗО в непосредственной близости от границы с Южной Кореей. Кроме того, военные Страны чучхе пошли и на необычный для себя ход, когда несколько раз поднимали в воздух до 100 и более боевых самолетов, вплотную подлетая к границе, чем провоцировали тревогу у южнокорейцев и военного контингента США, заставляя ВВС РК также поднимать в воздух десятки своих боевых машин и приводить в полную боеготовность системы ПВО.

7-8 сентября прошлого года на сессии Верховного народного собрания (парламента) КНДР был принят «Закон о политике КНДР в области вооруженных ядерных сил». По своему содержанию этот документ стал фактически полноценной ядерной доктриной Северной Кореи, в которой определяется, когда и при каких условиях Пхеньян дает себе право использовать самое мощное оружие (ЯО). Если говорить коротко, то КНДР хотя и считает ЯО «средством защиты» и не намерена его применять первой, но в то же время дает себе право на превентивный удар, если создастся реальная угроза вражеской атаки. Кроме того, введена и концепция «мертвой руки», то есть автоматического алгоритма применения ядерного оружия против врагов, если даже центры управления и всё высшее руководство Северной Кореи погибнут. В целом, КНДР существенно снизила порог применения ядерного оружия, предусмотрев такие же концепции и схемы действия, которые есть у признанных ядерных держав. При этом Ким Чен Ын, выступая на заседании ВНС, подчеркнул:

Обладание ядерным оружием является нашим законным и неотъемлемым правом. Мы не намерены отказываться от ядерного оружия.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Ким Чен Ын назвал обладание ядерным оружием «неотъемлемым правом КНДР»

Сам же закон — ядерная доктрина был немедленно переведен на иностранные языки и опубликован на доступных иностранцам интернет-сайтах КНДР. Из этого было хорошо видно, что документ был в первую очередь «для внешнего потребителя».

Параллельно КНДР вела активное наступление и на дипломатическом фронте, подчас не стесняясь в выражениях, доходя до прямых оскорблений в адрес руководства Южной Кореи. В частности, предложенную президентом РК Юн Сок Ёлем «смелую инициативу» по развитию межкорейских отношений младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала «крайне глупой», персонально указав южнокорейскому лидеру, что «вся КНДР его ненавидит». Ким также на будущее предупредила правительство Юга, что Пхеньян «не намерен общаться» с Сеулом, пока там правит Юн и его окружение.

В середине декабря всё та же Ким Ё Чжон назвала «собачьим лаем» сомнения южнокорейских экспертов по поводу результатов ракетных запусков КНДР, пообещав им, что «они сами скоро всё увидят».

Фото: JORGE SILVA/POOL/EPA/TASS Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, назвала «глупой» иницативу Сеула по развитию отношений между двумя Кореями

Конец прошлого года вообще выдался весьма напряженным для межкорейских отношений. 26 декабря в воздушное пространство Южной Кореи со стороны КНДР вторглись пять беспилотных летательной аппаратов. Несмотря на тревогу, поднятые на перехват два десятка истребителей, штурмовиков и вертолетов, южнокорейцы не смогли сбить ни одного дрона КНДР, хотя открывали огонь. При этом один беспилотник ухитрился добраться до Сеула и залететь в запретную для полетов зону. Как признали в южнокорейской разведке, «нельзя исключать, что была произведена съемка важных государственных и правительственных объектов РК, включая комплекс администрации президента». Этот инцидент выявил серьезные бреши в организации системы ПВО в Южной Корее, расследование идет до сих пор, по его результатам ожидаются серьезные оргвыводы.

А 26–31 декабря в Пхеньяне прошел очередной пленум Трудовой партии Кореи (ТПК), который, похоже, заменил новогоднюю речь Ким Чен Ына. Итоги пленума позволили понять, чем будет заниматься Северная Корея в новом 2023 году. Ким назвал Южную Корею «очевидным врагом», а США обвинил в создании в регионе «азиатского варианта НАТО». В качестве «основного и центрального направления развития» в 2023 году было названо «массовое производство тактического ядерного оружия и экспонентный рост ядерных арсеналов КНДР». Ким также вновь напомнил о праве на превентивное применение ядерного оружия. Среди иных задач нового года было назван запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты и вывод спутника на околоземную орбиту.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Ким Чен Ын назвал Южную Корею «очевидным врагом», а США обвинил в создании в регионе «азиатского варианта НАТО»

Буквально «под бой курантов» 31 декабря Ким Чен Ын принял участие в церемонии передачи в войска 30 «сверхкрупных» комплексов РСЗО. Он отметил, что данные системы «могут быть оснащены тактическим ядерным оружием и способны поражать любую точку на территории Южной Кореи».

Если резюмировать, Северная Корея держала Сеул и Вашингтон в напряжении целый год, а также пообещала, что это продолжится и далее, анонсировав еще «много интересного».

Сеул рвется в бой

Стоит отметить, что и Сеул не оставался в долгу, не стесняясь как на словах, так и в конкретных действиях отвечать Пхеньяну.

В частности, Южная Корея, как с США, так и в трехстороннем формате — с участием еще и Японии, стали регулярно проводить самые разнообразные учения на всех мыслимых фронтах — на суше, воде, воздухе, под водой, киберпространстве и даже в космическом пространстве. К учениям привлекались самые мощные и современные виды оружия — авианосные группировки, стратегические бомбардировщики, атомные подводные лодки и прочее. В новом 2023 году Южная Корея и США запланировали провести более двадцати совместных маневров, включая крупномасштабные, на которые КНДР обычно достаточно нервно реагирует.

Южная Корея продолжает совершенствовать так называемую «трехосную систему защиты», которая включает в себя системы ПРО, ПВО, а также ракетные силы, целью которых является нанесение как удара возмездия в ответ на атаку Пхеньяна, так и превентивных ударов. 11 января в ходе общения с министром обороны президент РК Юн Сок Ёль заявил, что Юг «должен обладать такими возможностями, которые позволят ему ответить на любую атаку Севера ударом в сто, тысячу раз мощнее».

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль придерживается жесткой линии в отношении Пхеньяна

Вооруженные силы РК продолжают наращивать свои возможности. Хотя в СМИ внимание обычно привлекают в первую очередь северокорейские ракетные испытания, но и Южная Кореи их проводит тоже. Так, буквально 30 декабря военные РК объявили о «ракетном прорыве», успешно испытав твердотопливную ракету, которая будет выводить военные спутники на орбиту. За несколько месяцев до этого также была успешно испытана новая южнокорейская баллистическая ракета «Хенму-5», которую за ее огромную боеголовку весом 8-9 тонн, назвали «ракетой-монстром». Данная ракета способна, если верить южанам, уничтожать любые бункеры, где может находиться северокорейское командование.

РК параллельно активно развивает свой ВПК и космическую программу, не скрывая, что она будет иметь активное не только мирное, но и военное применение.

В целом же стоит помнить, что южнокорейская армия отнюдь не является «мальчиком для битья» и весьма крупная по размерам. В ВС РК служит более полумиллиона человек, что делает ее восьмой по размерам в мире. По боевой мощи ее же ставят вообще на шестое место на планете. РК активно строит и закупает новейшие виды оружия, включая истребители пятого поколения, эсминцы с системами AEGIS, баллистические и крылатые ракеты, подводные лодки и прочее вооружение.

На словах Сеул также не стесняется жестко отвечать Пхеньяну. Так, недавно министр обороны РК предупредил КНДР, что ее попытка атаковать Южную Корею «будет означать конец для режима Ким Чен Ына». На любых учениях постоянно отрабатываются сценарии нанесения ударов по Северной Корее. Кроме того, неделю назад президент РК Юн Сок Ёль заявил, что может разорвать подписанные в 2018 году в Пхеньяне межкорейские договоренности о мерах по снижению военной напряженности, а также Пхеньянскую декларацию, где Юг и Север договорились сотрудничать.

Фото: shutterstock Вероятность полномасштабной войны Юга и Севера невелика, но вполне дело может дойти до серьезных стычек с десятками жертв с обеих сторон

Кроме того, в Южной Корее все громче становятся голоса в пользу создания собственного ядерного оружия. 11 января Юн Сок Ёль, который до этого постоянно говорил, что Сеул не будет пытаться создавать собственное ЯО, изменил позицию, сделав весьма провокационное заявление. В случае усиления угрозы со стороны КНДР он допустил, что Южная Корея разместит на своей территории тактическое ядерное оружие США либо создаст собственное.

США смотрят с опаской

В США нынешнюю администрацию Южной Кореи во главе с президентом Юн Сок Ёлем называют самой проамериканской за последнее время. «Намучавшись» с инициативами демократа Мун Чжэ Ина, который пытался наладить сотрудничество с Северной Кореей и пошел на сворачивание учений с США, в Вашингтоне не скрывали радости, когда победу в марте 2022 года на выборах в РК одержали консерваторы, которые во главу всего ставят следование позиции США и жесткую линию в отношении КНДР.

Но теперь у Вашингтона заботы иного характера. Сейчас в США корейскую проблематику не считают особо важной и вполне довольны тем, что КНДР ведет себя не слишком «шумно» и не заставляет Соединенные Штаты отвлекаться от конфликта на Украине, а также от стратегического сдерживания Китая. Однако теперь в кулуарах в Вашингтоне начинают опасаться наоборот чрезмерной задиристости и жесткости Юн Сок Ёля и его военных. Последние считают КНДР страной с большой, но очень плохо вооруженной армией, которая угрожает Сеулу и Вашингтону только из-за наличия ядерного оружия. Среди южнокорейских генералов распространены настроения в пользу того, чтобы «преподать урок» КНДР и доказать превосходство вооружений Юга. У южан до сих пор свежи в памяти события 2010 года, когда Северная Корея обстреляла южнокорейский архипелаг Ёнпхёндо, а США не позволили Сеулу поднять в воздух боевую авиацию из опасения, что ВВС РК могут нанести удары по Пхеньяну или крупным военным объектам КНДР и спровоцировать серьезный конфликт.

Фото: Sra Megan Estrada/U.S. Air/Global Look Press ВВС США и Южной Кореи участвуют в совместных маневрах, на которые КНДР реагирует очень нервно

Произошедшее 26 декабря прошлого года безнаказанное вторжение северокорейских дронов еще сильнее разозлило южнокорейских военных, так как опять, получается, показало слабости в обороне Юга. В этой связи многие специалисты по Корейскому полуострову и занимающиеся этим регионом чиновники США опасаются, что южане при какой-то незначительной провокации Севера могут использовать ее как предлог для реванша. Поэтому заявления Юн Сок Ёля о возможности аннулирования межкорейских соглашений о мерах по снижению военной напряженности не вызвали «бурю аплодисментов» в США. Всё-таки так или иначе, но эти договоренности хоть в какой-то степени сдерживали стороны.

Вероятность полномасштабной войны Юга и Севера невелика, но вполне дело может дойти до серьезных стычек с десятками жертв с обеих сторон. В этом плане потенциально взрывоопасные районы, где такой конфликт может произойти, хорошо известны: во-первых, это так называемая морская Северная разделительная линия в Желтом море, которая разделяет Юг и Север и которую КНДР не признает, что и провоцирует постоянную напряженность. Во-вторых, это протянувшаяся на более чем 200 км демилитаризованная зона, служащая межкорейской границей. Да и вообще, «полыхнуть» может где угодно.

Проблема и в том, что и Северная Корея также всячески «задирает» южан. Помимо направления дронов в Южную Корею в прошлом году уже происходили противостояния на море, как раз в районе Северной разделительной линии. Кроме того, 2 ноября одна из северокорейских ракет пересекла межкорейскую морскую границу в Восточном (Японском) море и проследовала далее на юг. Это заставило власти РК объявить воздушную тревогу на острове Уллындо, который, как тогда казалось, находился на траектории полета ракеты.

Фото: Wong Maye-E/AP/TASS Беспилотник КНДР на параде в Пхеньяне

Кроме того, активисты с южнокорейской стороны регулярно пытаются запустить в КНДР листовки с критикой лидеров и строя Северной Кореи. Недавно они пообещали применять для этих целей и дроны. Пхеньян же ранее уже обещал начать поражение тех мест, откуда ведутся запуски листовок. Если это действительно так произойдет, то Юг вполне может ответить на обстрел, не особо заботясь о пропорциональности ответа.

США, занятые Украиной, Россией и Китаем, хотя отнюдь и не желают появления очередной «горячей точки» в лице Корейского полуострова, но опасаются, что могут не успеть или не смогут вовремя урезонить южнокорейцев.

Проблема еще и в том, что если раньше между КНР и США в этом регионе было что-то типа взаимопонимания, что, мол, они должны удерживать своих «протеже» от попыток вцепиться друг другу в горло, то теперь отношения между Пекином и Вашингтоном таковы, что они отказываются общаться и сотрудничать даже по вопросам, представляющим обоюдный интерес. Как отметил на прошедшей 11 января в Сеуле конференции по перспективам развития ситуации вокруг Корейского полуострова в 2023 году заместитель директора Академии социальных наук КНР Ли Нань: