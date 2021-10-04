16+

Рубрики

Медиа

Архив

Азия

Новый премьер Японии назвал главного партнёра

18:55, 04 октября 2021
Новый премьер Японии назвал главного партнёра Фумио Кисида Фото: Toru Hanai/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что отношения с США останутся основой внешней политики страны.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео