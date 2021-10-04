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Михаил Щипанов
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что отношения с США останутся основой внешней политики страны.
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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Как сообщило агентство Kyodo, в ближайшее время парламент страны проголосует за кандидатуру нового премьер-министра.
В новый состав правительства из старого кабинета войдут только три министра: глава МИД, Минобороны и занимавший пост министра науки и образования Коити Хагиуда. Последний станет главой Министерства экономики, торговли и...
Новый премьер Японии назвал главного партнёра