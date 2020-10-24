Новый премьер Японии намерен разрешить спор с РФ по Курилам

https://static.news.ru/photo/1d972818-1752-11eb-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, вступивший в должность 14 сентября 2020 года, объявил, что намерен добиться окончательного разрешения территориального спора с Россией об островах южной части Курильского архипелага, которые в Японии называют «северными территориями».

Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений. С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора, — цитирует ТАСС выступление Суги в парламенте страны.

Разрешение территориальных споров с Россией и официальное подписание мирного договора между странами по итогам Второй мировой войны были важной частью политической программы предшественника Суги Синдзо Абэ.

В 2016 году Абэ предлагал план экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов и «новый подход» в отношении переговоров с Москвой по вопросу островов и заключению мирного договора. В 2018 году в Сингапуре Абэ фактически отошёл от базисного курса Японии, который заключался в требовании возврата четырёх островов, писал NEWS.ru.