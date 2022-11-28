Новый премьер-министр Малайзии отказался от престижного авто ради экономии

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Новый премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял решение отказаться от служебного премиального автомобиля Mercedes S600 ради экономии, передает ТАСС. Он пояснил, что не хочет обременять своей работой государственную казну. Глава правительства добавил, что будет использовать в служебных целях другое авто, которое находится в распоряжении администрации.

Я принял решение отказаться от Mercedes S600. Я не хочу, чтобы обеспечение моей работы приводило к дополнительным расходам. Вместо этого автомобиля я буду использовать любое другое транспортное средство, находящееся в распоряжение моей администрации, — сказал Анвар Ибрагим.

Он также пообещал сократить число министров в правительстве, а также понизить им заработную плату.

Председатель КНР Си Цзиньпин в послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну ранее заявил о желании защищать и развивать дружественные отношения между двумя странами на фоне перемен исторического масштаба. По мнению китайского руководителя, это внесет вклад в стабильность и процветание как региона, так и всего мира. Ранее Ким Чен Ын направил китайскому коллеге поздравительное послание в связи с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Китая на 20-м съезде в октябре.