https://static.news.ru/photo/ccdcde78-c314-11e9-87cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Очередные протестные акции, в том числе в новых формах, намерены созвать продемократические активисты в конце этой недели в Гонконге.

В частности, 23 августа десятки тысяч человек планируют взяться за руки и образовать длинные живые цепи. Эту акцию они намерены приурочить 30-й годовщине акции «Балтийский путь». 23 августа 1989 года она более 2 млн жителей Литвы, Латвии и Эстонии, взявшись за руки растянулись от Вильнюса до Таллина.

Гонконгские оппозиционеры рассчитывают образовать живую цепь протяженностью 32,6 км с участием 108 тысяч человек.

Как ранее писал News.ru, в протестной акции, которая прошла 18 августа в парке «Виктория», приняли участие более 1,7 млн человек. При этом организаторам удалось согласовать с властями только митинг. Шествие демонстрантам запретили. Однако толпа вскоре заполонила близлежащие улицы.

Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад. Граждане выразили несогласие с инициированным властями законопроектом, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.