Названы условия, при которых конфликт КНР и Тайваня станет вооружённым

Конфликт между Китаем и Тайванем может превратится в вооружённый в случае провокации, когда, например, тайваньские или китайские корабли столкнутся бортами или произойдёт взаимный обстрел, заявил NEWS.ru востоковед Алексей Маслов. По его мнению, аналогичный момент может случиться и в воздухе. Эксперт считает, что ещё одним условием эскалации конфликта станет ситуация, когда Тайвань заявит агрессивные планы в отношении КНР.

Третий вариант — это если США будут толкать Тайвань на создание своих расширенных вооружённых сил, которые в дальнейшем будут угрожать безопасности КНР. Самый главный вопрос заключается в том, что Китай прекрасно понимает, что сейчас именно горячая стадия конфликта, любая атака на Тайвань полностью меняет концепцию развития Китая. Пока КНР выступает как мирное государство и предлагает всем всё решать мирным и дипломатичным путём. Это главная китайская формула. Как только будет первый выстрел, сразу будет понятно, что Китай переходит в новую стадию политического развития. Вопрос в том, насколько он сейчас готов к этому, — отметил Маслов.

Он подчеркнул, что в Пекине считают Тайвань неотъемлемой частью своей страны, поэтому, конечно, хотят присоединить островное государство, следуя «принципу одного Китая». Это является важнейшей концепцией развития КНР.

Китай считает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Это по сути дела сепаратистская провинция, которая самостоятельно объявила себя государством. КНР базируется на том, что чуть больше десятка государств считают Тайвань независимым, а весь мир считает остров частью Китая. В этом плане для КНР вопрос решённый, надо лишь урегулировать реальные статусы. Это задача № 1. Судя по всему, её хотел бы решить сам Си Цзиньпин в период своего правления, — объяснил востоковед.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь сообщил, что страна сделает всё возможное, чтобы предотвратить внешнее вмешательство в дела Тайваня и попытки устроить его «независимость». Позднее стало известно, что авиация и флот армии КНР проведут учения в районе Тайваня и в Восточно-Китайском море. Причиной этому послужили неоднократные «ошибочные сигналы» США по вопросу острова.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 100 км от побережья Китая. Территория объявила об отделении от материкового Китая в 1949 году в ходе гражданской войны. Пекин считает остров частью территории КНР и не признаёт его независимость.