В МИД Китая пообещали пресечь попытки устроить «независимость Тайваня»

Минобороны Китая сделает всё возможное, чтобы предотвратить внешнее вмешательство в дела Тайваня и попытки устроить его «независимость», сообщил официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цянь. По его словам, которые опубликованы на сайте министерства обороны КНР, Пекин продолжит защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Так У Цянь отреагировал на недавний визит конгрессменов США на Тайвань.

Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки устроить «независимость Тайваня», — указал он.

У Цянь указал, что визит американских конгрессменов на Тайвань серьёзно подрывает политическую основу китайско-американских отношений и ещё больше усиливает напряжённость в Тайваньском проливе.

Такие действия США грубо нарушают принцип «одного Китая» и положения трёх китайско-американских совместных коммюнике, — добавил представитель китайского Минобороны.

Делегация из пяти сенаторов США и одного конгрессмена прибыла на Тайвань 14 апреля с двухдневным визитом. Власти Китая незамедлительно осудили этот визит.

Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько ранее сообщил, что сейчас США делают всё возможное, чтобы спровоцировать КНР на действия в отношении Тайваня. Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена готова поставлять на остров вооружения, кроме того, делаются заявления о политической поддержке Тайваня. В ответ Китай пока ограничивается протестами и демонстрационными военными манёврами.