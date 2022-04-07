Историк: США могут спровоцировать КНР на действия в отношении Тайваня

Ситуация на Украине не является неким изолированным событием, скоро мир может столкнуться ещё с одним параллельным кризисом — между Китаем и Тайванем, сообщил кандидат исторических наук, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. По словам эксперта, сейчас США делают всё возможное для провоцирования КНР на действия в отношении Тайваня, пишет Daily Moscow.

Нельзя считать военную операцию на Украине неким изолированным действием. Логика развития событий указывает на то, что скоро мы можем столкнуться ещё с одним, параллельным кризисом. Кстати, не факт, что он произойдёт в Восточной Азии. Сюрпризы в мировой политике — вещь обыденная, — сказал он.

Пилько отметил, что администрация президента США Джо Байдена готова поставлять на остров вооружения, кроме того, готовится визит в Тайбэй спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а также делаются заявления о политической поддержке Тайваня. В ответ Китай пока ограничивается протестами и демонстрационными военными манёврами.

Китай ранее выразил решительный протест США в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как заявило Министерство обороны КНР, подобные действия Вашингтона расцениваются как серьёзное нарушение договорённостей и грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. На территории сохраняется флаг и ряд других атрибутов Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.