Китай проведёт военные учения в районе Тайваня

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Минобороны Китая сделает всё возможное, чтобы предотвратить внешнее вмешательство в дела Тайваня и попытки устроить его «независимость», сообщил официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цянь. По его словам, которые опубликованы на сайте министерства обороны КНР, Пекин продолжит защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Так У Цянь отреагировал на недавний визит конгрессменов США на Тайвань.

Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки устроить «независимость Тайваня», — указал он. У Цянь указал, что визит американских конгрессменов на Тайвань серьёзно...