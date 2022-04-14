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Азия

Китай проведёт военные учения в районе Тайваня

Китай выйдет на учения близ Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США
10:03, 15 апреля 2022
Китай проведёт военные учения в районе Тайваня Военный корабль ВМС Китая Фото: Zha Chunming/Xinhua/Global Look Press
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Авиация и флот армии КНР проведут учения в районе Тайваня и Восточно-Китайском море. Причиной активности послужили неоднократные «ошибочные сигналы» США по вопросу острова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Восточной зоны боевого командования НОАК.

15 апреля Восточная зона боевого командования НОАК проведет совместные учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня. В них примут участие эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы,сказано в сообщении.

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