Названа причина, почему китайские компании открывают фабрики в США Китайские компании начали переносить производство в США из-за пошлин

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Китайские компании начали переносить производство в США на фоне роста торговых пошлин и усиливающейся экономической напряженности между двумя странами, сообщает газета South China Morning Post. Новые фабрики открываются в самых разных секторах — от сувенирной продукции до нефтехимической переработки.

Владелец сувенирной компании из Восточного Китая Райан Чжоу рассказал в беседе с изданием, что на Соединенные Штаты приходится почти 95% их заказов. По его словам, это рынок, который они не могут позволить себе потерять, и поэтому принимают решение о запуске производства в Техасе.

По данным источника, количество запросов от китайских компаний на локализацию производств в США за последние четыре месяца сравнялось с общим числом за весь прошлый год. Предприниматели стремятся сохранить доступ к американскому рынку, несмотря на высокую стоимость открытия фабрик и более строгие требования к найму персонала.

Нефтехимические компании также рассматривают перенос производств как вынужденную меру. Основатель пекинской фирмы Chem1 Е Инминь пояснил, что прежняя модель поставок, при которой сырье импортировалось из США для переработки в Китае, теперь становится убыточной из-за двойных пошлин. В этих условиях строительство заводов в Соединенных Штатах выглядит логичным шагом для сохранения конкурентоспособности.

Ранее Китай отменил пошлины на восемь категорий американских полупроводников, сохранив сборы только на чипы памяти. О решении стало известно лишь после подачи таможенных деклараций. Этот шаг стал неожиданным на фоне продолжающейся тарифной войны: до этого Китай вводил пошлины до 125% в ответ на американские 145% сборы.