Китай пошел на уступки в торговой войне с США Китай снял ограничения на импорт восьми видов микросхем из США

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Китай частично отменил пошлины на ряд американских полупроводников, несмотря на недавнюю эскалацию тарифной войны с США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова менеджера китайской логистической компании Zhengnengliang Supply Chain Чэнь Шаолин. Освобождение от сборов коснулось восьми видов интегральных схем, за исключением чипов памяти.

Мы узнали [об отмене пошлин] только после подачи декларации, — рассказал Шаолин.

По данным телеканала, речь идет об отмене пошлин Пекином на микросхемы. Ранее они составляли до 125% — в ответ на повышение США тарифов на китайские товары до 145%. В материале CNN также отмечается, что в 2024 году импорт американских полупроводников составил $11,7 млрд. Сам Китай официально не подтвердил смягчение политики.

Ранее Пекин рассматривал возможность отмены 125% пошлин на отдельные категории американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты. Так Китай оценил экономические последствия торгового конфликта, который негативно повлиял на производителей.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о планах существенного снижения 145% тарифов на китайские товары. Глава Белого дома подчеркнул, что новые ставки «не будут столь высокими», но и не достигнут нулевого уровня.