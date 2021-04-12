«Нам конец»: японцы запаниковали из-за видео российских подлодок в Арктике

https://static.news.ru/photo/66d6c490-949c-11ea-90bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

После учений, проведённых Минобороны России в Арктике, пользователи японского сегмента Интернета устроили настоящую панику. Их напугали всплывающие подводные лодки, которые спокойно проламывали 1,5-метровый слой льда.

В Twitter местного телеканала NHK видео с военной техникой за несколько часов стало одним из самых просматриваемых.

«Нам конец», «США всё ещё претендуют на Северный Ледовитый океан?», писали японцы.

Это безумие. Не остается ничего больше, кроме как бояться, — добавил ещё один пользователь Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что японцы жёстко отреагировали на сообщения прессы о начавшихся 26 февраля российских учениях на Курильских островах. Их не смутил плановый характер манёвров, о которых было известно заранее. В комментариях к сообщению японского новостного сайта Yahoo News Japan жители Страны восходящего солнца договорились до того, что призвали власти страны готовиться к войне с Россией, которая иначе «никогда не отдаст Курильские острова».