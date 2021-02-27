Японцы заговорили о войне с Россией из-за Курил

https://static.news.ru/photo/208557ca-795e-11eb-a535-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Runkel /Global Look Press

Читатели японских СМИ жёстко отреагировали на сообщения о начавшихся 26 февраля российских учениях на Курильских островах. Их не смутил плановый характер манёврах, о которых было известно заранее.

В комментариях к сообщению японского новостного сайта Yahoo News Japan жители Страны восходящего солнца договорились до того, то призвали власти страны готовиться к войне с Россией, которая иначе «никогда не отдаст Курильские острова»:

То, что потеряно по результатам войны, и вернуть можно только войной! Нечего питать иллюзии, что мы можем о чем-то договориться с Россией! Нам тоже нужно проводить военные маневры в непосредственной близости от неё, чтобы оказывать на русских сдерживающий эффект!

Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!

Какой там возврат «северных территорий»?! Не идёт ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?

Ранее NEWS.ru сообщал, что читатели японского журнала Shukan Gendai скептически отнеслись к возможности возвращения Курильских островов. Они призвали власти пересмотреть стратегию в отношении России. Общее мнение — Япония научилась только повторять, как мантру: «Верните острова», она не в состоянии посмотреть на эту проблему конструктивно.