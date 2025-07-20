Найдена ахиллесова пята американской «супербомбы» GBU-57

Китай нашел потенциальную уязвимость в американской корректируемой противобункерной авиационной бомбе модели GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP) — речь идет о ее бортовой части, передает Interesting Engineering (IE). По информации портала, КНР уже разработала тактику по защите от этих снарядов. По словам аналитиков, удар по «супербомбе» следует наносить строго под углом 68 градусов — лишь тогда снаряду удастся пробить корпус.

В то время как носовая часть GBU-57 отражает прямые лобовые попадания, ее боковые части остаются уязвимыми — их можно разрушить всего несколькими зенитными снарядами, — сказано в материале.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Соединенные Штаты могут заменить стратегический бомбардировщик B-1B Lancer на ультрасовременный B-21 Rider, который находится на финальной стадии испытаний. По словам российского специалиста, этот самолет похож на B-2 Spirit, который обладает улучшенной системой «стелс» и передовой электроникой.