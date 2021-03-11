На западе Японии распустились первые цветы сакуры

https://static.news.ru/photo/fde75f7c-8305-11eb-a478-96000091f725_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В японской префектуре Хиросима зацвела первая сакура. В этом году цветение началось рано, обычно оно приходится на начало апреля.

Последний раз такое раннее цветение в этом регионе было только один раз — 10 марта 2010 года, сообщает японское Национальное метеорологическое управление.

Сакура (дальневосточная вишня) является символом Японии, и её цветок считается неофициальным национальным гербом. Наиболее благоприятной температурой для цветения сакуры является +18 °C. Период цветения сакуры в Японии считается национальным праздником — Ханами, что в переводе означает «любование цветами». Важно не упустить этот короткий отрезок времени, ведь всё удовольствие длится 7–10 дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в период с 20 февраля по 14 марта в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проводится крупнейшая в России выставка тюльпанов и других растений «Репетиция весны». Большая часть цветов привезена из Нидерландов. Сотни тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, ландышей, подснежников, магнолий и других растений расцвели в столице на два месяца раньше срока. Тюльпаны источают различные ароматы: одни пахнут карамелью, другие — яблоками, а третьи — арбузами. Их бутоны напоминают розы, лилии и кувшинки.