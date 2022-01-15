На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9

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У побережья китайского острова Тайвань 16 января произошло землетрясение магнитудой 4,9, передаёт РИА Новости со ссылкой на сейсмологический центр Китая. Эпицентр землетрясения находился на глубине 28--30 км.

Подземные толчки в морской акватории уезда Хуалянь, располагающегося на восточной части острова, были зарегистрированы в 16:15 по местному времени (11:15 мск). Информации о возможных разрушениях или жертвах среди жителей острова пока не поступало.

Ранее сообщалось, что часть китайской стены была разрушена землетрясением магнитудой 6,9. Это произошло в провинции Цинхай, что на северо-западе страны. Были вызваны специалисты для проведения восстановительных работ.

4 января у японских островов Огасавара в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, очаг которого находился на глубине 70 километров под водой. Острова находятся в тысячи километрах южнее японской столицы — Токио.

Сильное землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в ноябре в Иране. Очевидцы сообщили об оползнях вблизи горы Гну.